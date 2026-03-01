Scandone Avellino: vittoria contro la capolista Carver Roma (74-56) Subito Kmetic per la squadra irpina con 26 punti e 9 rimbalzi

La Scandone Avellino ha superato la Carver Roma con il risultato di 74-56. Vittoria preziosa contro la capolista che aveva perso solo due gare in campionato fino alla sfida del PalaDelMauro. Subito Kmetic per la Scandone: prestazione da MVP per il nuovo acquisto della squadra biancoverde con 26 punti e 9 rimbalzi. Il roster di coach Dell'Imperio mostra ulteriori segnali di crescita per i 24 punti in classifica e la terza vittoria di fila che vale il rilancio completo nell'ambizione in stagione regolare.

Il tabellino

FIP - Serie B Interregionale

Scandone Avellino - Carver Roma 74-56

Parziali: 15-21, 20-12, 14-13, 25-10

Scandone: Scanzi 7, Cioppa 3, Cantone 2, Ragusa 4, Duranti 10, Stefanini , Gay 16, Donda 6, Vitale, Kmetic 26. All. Dell'Imperio

Carver: Orman 4, Scianaro 8, Busca, Taflaj, Lucarelli, Martino 15, Maiolo 2, Galli 15, Pagnanelli 12, Converso, Colagrossi. All. Tretta