Tragedia a Monteforte: rogo nella notte:muore 51enne Intorno alle ore due il rogo si è sviluppato in una casa in via Nazionale

Tragedia nella notte a Monteforte Irpino dove, per un incendio che si è scatenato all'interno di uno stabile in via Nazionale, un uomo ha perso la vita ed un altro è rimasto gravemente ustionato. Da accertare le cause del rogo, su cui sono subito scattati gli accertamenti e rilievi delle forze dell'ordine. Tempestivo l'intervento dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco di Avellino, arrivati sul posto intorno alle ore due della notte appena trascorsa.

I caschi rossi hanno subito provveduto a portarsi all'interno dell'abitazione, ubicata a piano terra nello stabile di via Nazionale a Monteforte Irpino. All'interno della struttura i vigili del fuoco hanno trovato due persone: un uomo, un 33enne di origini moldave, rimasto ustionato, che e' stato subito trasportato dai sanitari del 118 intervenuti all'ospedale Cardarelli presso il centro Grandi Ustionati, e un altro uomo di 51 anni, di origini romene, che è stato rinvenuto privo di vita già al momento dell'arrivo dei soccorsi. Macabro rinvenimento per i soccorritori che nella casa hanno trovato il corpo dell'uomo, un senza fissa dimora, completamente carbonizzato. Le fiamme che hanno avvolto la struttura sono state spente e l'area è stata messa in sicurezza. Si indaga per accertare le cause dell'incendio, che dai primissimi rilievi sembrerebbe essere divampato per cause accidentali. La salma del 51enne è sotto sequestro a disposizione dell'autorità giudiziaria per accertamenti di rito, come lo stabile in cui sono ancora in corso alcuni rilievi.