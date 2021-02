Marzano, droga in casa: 50enne denunciato Perquisizione domiciliare. I carabinieri hanno trovato marijuana in un mobile dello stanzino

I Carabinieri della stazione di Marzano di Nola, a termine di specifica attività info-investigativa, hanno denunciato un 50enne del posto, ritenuto responsabile di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Questa mattina, i carabinieri, valutati gli elementi probanti raccolti sino a quel momento, hanno fatto accesso nell’abitazione dell'uomo, procedendo ad un’approfondita perquisizione. Quando i militari hanno bussato alla porta, l’uomo in un primo momento ha ostentato tranquillità, tentando di convincerli al fine di farli desistere dal prosieguo dell’attività.

Ma gli operanti, non credendo alle sue parole, hanno deciso di procedere al controllo. L’idea di “averci visto giusto” ha trovato conferma con il rinvenimento di circa 30 grammi di marijuana, abilmente nascosti all’interno di un cassetto di un mobile del disimpegno. Nel corso dell’attività è stato rinvenuto e sottoposto a sequestro anche un bilancino di precisione (intriso di analoga sostanza) ed altro materiale utile per il confezionamento delle dosi. Per il 50enne è quindi scattato il deferimento alla Procura della Repubblica di Avellino.