La neve in Irpinia, funziona il piano di emergenza Pochi disagi alla circolazione. A San Michele di Pratola un mezzo dei rifiuti fuori strada

Puntuale è caduta la neve anche in Irpinia. I primi fiocchi sono venuti giù alle 4 di questa mattina, imbiancando strade e abitazioni. Nessun problema alla circolazione stradale. Gli uomini e i mezzi erano pronti ad affrontare le avverse condizioni metereoloogiche previste già da qualche giorno. Il piano anti neve ha funzionato alla perfezione. I mezzi spargisale e spazzaneve già dalle prime ore del mattino sono entrati in azione per rendere le strade praticabili.

La coltre bianca ha regalato scenari suggestivi, soprattutto nei comuni dell’Alta Irpinia e quelli del Partenio e Ufita Baronia. Anche qui gli uomini non sono stati trovati impreparati, strade percorribili tranquillamente, anche se sempre con molta prudenza. Anche l'autostrada A16, è stata pulita ed è dunque praticabile, cosè come l'Ofantina.

E, dunque, al momento non si registrano particolari criticità, ma i Vigili del Fuoco di Avellino, sono stati impegnati in diversi interventi per il recupero di veicoli rimasti bloccati a causa della neve. Uno di questi è stato effettuato sulla SS 7, nel territorio del comune di San Michele di Pratola, dove un camion per la raccolta dei rifiuti è uscito fuori strada. Con l'ausilio dell'autogru, il pesante automezzo è stato recuperato e rimesso in carreggiata. Il conducente non ha subito conseguenze.