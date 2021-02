Schianto mortale a Foggia: in ospedale camionista campano L'incidente stradale con due morti avvenuto sulla tangenziale

Drammatico schianto sulla tangenziale di Foggia. Nulla da fare per Salvatore Di Carlo e Antonio Di Iorio, il primo, responsabile vendite dell'omonima concessionaria di Motta Montecorvino, molto conosciuta in Puglia e non solo. Il secondo di San Severo, studente universitario iscritto alla Cattolica di Piacenza. Due persone molto conosciute e stimate.

Per cause ancora in corso d'accertamento al vaglio della polizia l'Audi bianca sulla quale viaggiavano le due vittime si è scontrata frontalmente con un camion condotto da un autotrasportatore campano trasportato in ospedale a Foggia.

L'incidente si è verificato lungo la tangenziale 673 di Foggia, strada già maledetta, non molto distante dalla famigerata statale 16.

Il mezzo pesante dopo essersi ribaltato è finito in una cunetta. Sul posto 118 e Vigili del Fuoco. A nulla è valso ogni tentativo di soccorso per i due giovani. Una scena davvero raccapricciante quella che si è presentata agli occhi di coloro che sono intervenuti.