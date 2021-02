Ghiaccio e dune di neve bloccano ambulanza ad Ariano Rocambolesco intervento dei Vigili del Fuoco a Difesa Grande in soccorso ad un'anziana

Rocambolesco intervento da parte dei Vigili de Fuoco di Ariano Irpino, allertati dal 118 in soccorso ad un'anziana che necessitava di raggiungere d’urgenza l'ospedale Frangipane a causa di un possibile caso sospetto covid.

L'ambulanza giunta sul posto con il personale sanitario, non è riuscita in alcun modo a raggiungere l'abitazione della donna, a causa della presenza di spesse lastre di ghiaccio pericolose e ostacolata lungo il tragitto dalla formazione di vere e proprio dune di neve trasportata dal vento che ostruivano la visibilità. Da qui la necessità dell'impiego dei caschi rossi, arrivati a Difesa Grande con due mezzi e una squadra munita dei dispositivi necessari anti covid.

La donna è stata quindi caricata e affidata alle cure mediche per poi raggiungere in sicurezza l’ospedale in via Maddalena, dove attualmente è ricoverata.