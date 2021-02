"Senza i Vigili del Fuoco saremmo morti assiderati" Il racconto drammatico a Ottopagine di tre persone di Casalbore

"Abbiamo visto la morte con gli occhi, bloccati in quella tormenta di neve, non riuscivamo ad andare nè avanti e nè indietro, il vento forte ti toglieva il respiro. Una serata che difficilmente riusciremo a dimenticare. Se siamo ancora qui lo dobbiamo solo ai Vigili del Fuoco di Ariano Irpino."

A parlare è Francesco Patrevita, che insieme a suo padre Antonio e all'amico di quest'ultimo Carlo Paradiso, si trovavano in località Pagliarone. Erano circa le 21.30 quando è scattato l'allarme. Le due auto erano state rese quasi invisibili dalla bufera di neve in atto.

"Oggi credo che Casalbore avvrebbe celebrato i nostri funerali. E' di una gravità assoluta quanto accaduto. E non è colpa solo del maltempo. Se siamo rimasti bloccati nella neve - continua Francesco - la colpa credo sia da attribbuire ai mancati servizi da parte del Comune relativi alla pulizia delle strade. Siamo rimasti bloccati per circa cinque ore. Prima di dare l'allarme abbiamo tentato di uscire da quell'inferno con un fuoristrada ma non ci siamo riusciti. E' affondato anche lui. Non mi è rimasto altro che chiamare i Vigili del Fuoco, che grazie alla posizione inviata tramite whatsapp ci hanno intercettato. Pian piano ci siamo avvicinati a loro a piedi e ci hanno tratto in salvo facendoci salire sui mezzi. La situazione era davvero molto triste. Non finiremo mai di ringraziarli. Sono stati davvero degli angeli, senza di loro saremmo morti assiderati."

Ancora una volta, così come accaduto ieri sera nelle campagne di Difesa Grande ad Ariano Irpino con il salvataggio di un'anziana e in altre situazioni analoghe, è da sottolineare l'importanza del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Ariano Irpino, nel cuore delle aree interne, in un territorio vasto e strategico situato al confine con tre province Avellino, Benevento e Foggia. Un gruppo di uomini e donne efficienti e professionalmente preparati, tra i più attivi in Campania.