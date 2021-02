Si stacca un cornicione, balcone in frantumi sulla strada Paura lungo via Nazionale ad Ariano Irpino

Si stacca un pezzo di cornicione da un palazzo disabitato, fino a sfondare parte di un balcone e far volare sulla strada pezzi di marmo che avrebbero potuto provocare una vera e propria tragedia. E successo poco dopo le 14.00 in via Nazionale, all'altezza di vico Renzulli, alla fine di via del Riscatto ad Ariano Irpino a pochi passi dalla chiesa di San Giovanni.

Una strada sempre molto trafficata. E' stato un operatore commerciale della zona a dare immediatamente l'allarme e ad evitare il peggio. Un anziano era transitato a piedi sotto quel balcone solo pochi secondi prima. Nessun automobilista fortunatamente si è trovato a passare al momento del crollo.

Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco giunta da Grottaminarda e la Polizia Municipale con gli agenti Mara De Michele e Fausto Matullo.

Immediato l'intervento dell'ufficio tecnico comunale. Gli operai hanno provveduto a transennare la zona onde evitare ulteriori pericoli ed avvertito il proprietario della struttura in questione subito giunto sul luogo del crollo.