Ariano resta chiusa la villa causa ghiaccio e c'è un ferito Ricoverato in ospedale un 77enne. La Polizia Municipale rafforza i controlli nel parco

Un uomo di 77 anni è rimasto ferito a seguito di una rovinosa caduta sul ghiaccio all'interno della villa comunale ad Ariano Irpino. A terra, impossibilito a rialzarsi, dopo aver chiesto aiuto ad altre persone presenti è stato affidato ai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Qui il personale del pronto soccorso lo ha sottoposto a tutti gli accertamenti necessari.

L'uomo ha riportato una frattura di femore e contusioni varie. La Polizia Municipale ha effettuato attività di sorveglianza continua all'interno del parco verde al fine di scongiurare ulteriori incidenti e verificare se vi fossero altre persone all'interno essendo stato chiuso dal sindaco Enrico Franza così come il cimitero, proprio per motivi di sicurezza a causa della notevole presenza di ghiaccio.Ordinanza in vigore anche per la giornata di domani e non si esclude una ulteriore proroga, considerato che le condizioni meteo e quelle in previsione potrebbero determinare ancora situazioni di pericolo per l'incolumità dei cittadini.

Anche quella di oggi è stata una giornata di intenso lavoro per gli operai dell'ufficio tecnico comunale, entrati in azione nei vicoli e in altre zone della città interessate dalla presenza di ghiaccio, l'unico incubo purtroppo ancora presente.

Nel piazzale Calvario e in Piazza Mazzini impiegati bobcat e camion per rimuovere la neve ancora presente e permettere il regolare svolgimento del mercato nella giornata di domani.

L'amministrazione comunale esprime un forte ringraziamento a tutte le forze in campo impegnate attivamente in questi giorni per fronteggiare l'emergenza, area tecnica, polizia municipale e protezione civile in sinergia tra loro.