Ariano, furti senza sosta: colpita anche contrada Patierno Appello urgente al Prefetto di Avellino: subito un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica

Ha ricevuto la notizia al telefono mentre si trovava a Milano per motivi familiari Gerardo Iacobaccio. E' l'ennesima vittima dei ripetuti furti in abitazione che stanno mettendo a dura prova la città di Ariano Irpino.

Dopo località Serrà è toccato a contrada Patierno. Questa volta i malviventi hanno colpito il nord est del tricolle. La zona è abitata da diverse famiglie ed è anche trafficata essendo una strada di collegamento con la statale 90 delle puglie. Al momento dell'irruzione dei ladri, non vi era nessuno in casa. Moglie e figli di Gerardo si erano momentaneamente assentati. Nel fare ritorno la triste scoperta. L'abitazione rivoltata come un calzino, nelle varie stanze alla ricerca di soldi e preziosi.

Non si esclude che qualcuno abbia controllato anche in questo caso così come avvenuto a Santa Barbara ed altre zone, i movimenti della famiglia derubata.

Il furto è avvenuto nella solita fascia oraria 17-19. Hanno rotto un vetro e si sono intrufolati all'interno dopo aver praticato un buco. Hanno portato via un computer e soldi rinvenuti in casa per la spesa giornaliera. Ad agire potrebbe essere sempre la stessa banda. Nella zona vi sarebbero telecamere che gli inquirenti stanno ora visionando. Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Un dato è certo alla luce della preoccupante escalation di furti non si può restare in silenzio.

Ariano, considerata la vastità del territorio a confine con tre province di Avellino, Benevento e Foggia necessita di un potenziamento immediato ed urgente delle forze dell'ordine. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Polizia Municipale fanno salti mortali ogni giorno per assicurare un controllo incisivo. Ma le forze non sono sufficienti per poter garantire una copertura generale proprio a causa della mancanza di uomini e mezzi. E' umanamente impossibile pretendere altro da chi è attivamente impegnato anche sul fronte della pandemia. Pattuglie che sono impegnate a controllare numerosi comuni in un vasto comprensorio. Da qui l'appello rivolto al sindaco e al prefetto di Avellino Paola Spena affinchè si possa affrontare questa grave emergenza attraverso l'immediata convocazione di un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica. Non c'è tempo da perdere. La banda è pronta a colpire ancora.