Violenza sessuale a Vallata, 60enne in carcere Deve scontare 4 anni e due mesi di reclusione

I carabinieri della stazione di Vallata hanno tratto in arresto un 60enne del posto, in esecuzione di un provvedimento di espiazione pena definitiva, emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Benevento per i reati di “violenza sessuale”, “violazione di domicilio”, “minaccia” e “violazione degli obblighi inerenti alla sorveglianza speciale”, commessi qualche anno fa a Vallata.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato associato alla Casa Circondariale di Ariano Irpino per l’espiazione di 4 anni e 2 mesi di reclusione.