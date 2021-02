Covid: nuovi contagi ad Ariano e ritardi nel tracciamento Sollecitata una sanificazione urgente nelle scuole e lungo le strade

Nuovi alunni contagiati, un mini focolaio in un esercizio commerciale di una contrada del tricolle e un caso positivo all'interno di un centro di riabilitazione per disabili. Strutture entrambe chiuse al momento e situazione sotto controllo.

E' quanto si è registrato nelle ultime ore ad Ariano Irpino, dove così come sta accadendo in varie parti d'Italia il problema maggiore però resta legato ai ritardi nel tracciamento dei positivi.

E sulle attività scolastiche in presenza viene sollecitata una sanificazione settimanale degli edifici così come avvenuto a Fontanarosa. Attività che potrebbe essere effettuata soprattutto nel fine settimana. Come pure una sanificazione di strade e spazi pubblici. Interventi che non vengono effettuati più da mesi. Un altro neo riguarda la confusione causata dall'effettuazione di tamponi da parte dei privati, alcuni anche a domicilio senza le più elementari norme igienico sanitarie e le dovute comunicazioni all'Asl.

Buone notizie intanto dall'ospedale Sant'Ottone Frangipane. L'Asl, ha comunicato che nella giornata di oggi sono stati dimessi dall’Area Covid un 60enne di Vallata, ricoverato dal 5 febbraio 2021, e una 65 enne di Flumeri, ricoverata dal 22 gennaio 2021.

Attualmente risultano ricoverati: 1 pazienti (su 7 posti letto) in terapia Intensiva, 17 pazienti in Area Covid, di cui 10 (su 16 posti letto) in Medicina e 7 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva.