La misura è colma, via i cassonetti davanti alla Rsa Grave rischio igienico sanitario per la struttura e i residenti in contrada Serra ad Ariano Irpino

Ancora un week end all'insegna dell'inciviltà e del menefreghismo. Cassonetti traboccanti di rifiuti e presenza di randagi davanti all'ingresso della Rsa Minerva ad Ariano Irpino.

Uno spettacolo indecoroso che non si può più assistere. Ogni lunedì per gli addetti alla raccolta dei rifiuti è una vera e propria impresa raccogliere l'enorme quantità di immondizia ammassata. Ne sa qualcosa persino il muro esterno, completamente danneggiato dai compattatori. Sta cadendo a pezzi.

Una situazione a dir poco vergognosa e un grave rischio igienico sanitario per la struttura stessa e i residenti. Il comune è stato già avvisato di questa gravissima situazione attraverso un esposto ma finora non si è fatto nulla per eliminare questo grave scempio. Da località Serra ed in modo particolare da questo luogo sensibile viene chiesta l'immediata rimozione dei cassonetti.

Una vicenda che ora inevitabilmente se non si interverrà nelle prossime ore verrà portata all'attenzione della Procura di Benevento per le relative attività d'indagini da mettere in atto.