Bauli e casse nei bidoni dei rifiuti: musica maestro Scempio senza fine ad Ariano Irpino in contrada Santa Maria a Tuoro

Bauli e casse nei bidoni dell'immondizia. Questa è nuova, non era mai capitata finora a Santa Maria a Tuoro, piccola frazione di Ariano Irpino, dove i residenti stanno assistendo impotenti ad uno scempio infinito da anni senza alcuna soluzione.

Bidoni anche qui collocati nella verde campagna, in una strada strettissima con le auto costrette a rallentare e a dover spesso fare i conti con rifiuti che svolazzano ovunque. Ne sa qualcosa Giuseppe Masuccio il più danneggiato, con i suoi terreni giornalmente invasi da rifiuti di ogni genere, trascinati da vento e randagi. E quando piove i disagi aumentano. La zona si trasforma in un lago.

Uno scempio senza fine sul quale non si riesce ancora a porre rimedio. Nei giorni scorsi sul posto sono dovuti intervenire con un mezzo polisoccorso i volontari Aios allertati da Raffaele Scarpellino per domare l'incendio di uno dei cassonetti. Accanto ai bidoni erano stati rinvenuti pneumatici ed altro materiale tra cui una gabbia per conigli.

I sovrintendenti Luigi Pietrolà e Giovanni Spinelli della polizia ambientale hanno segnalato questa ed atre situazioni di degrado agli uffici competenti.