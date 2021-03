Scoppia il tubo di una stufa a pellet: paura in un'abitazione Fiamme e fumo denso nel centro storico, danni ma fortunatamente non si registrano feriti

Scoppia il tubo di una stufa a pellet rivestito di cartongesso e le fiamme unite alla densa coltre di fumo nero danneggiano la camera da letto di un'abitazione.

Paura in pieno centro storico ad Ariano Irpino, in via Umberto I. Un'anziana che in quel momento si trovava in casa insieme alla nuora, ha sentito un forte rumore, quando poi si è precipitata per spegnere la stufa e cercare aiuto in strada nel vicinato le fiamme avevano già avvolto il letto, fino a danneggiare poi altre suppellettili.

Il pronto intervento del figlio della donna, munito di un estintore ha evitato il peggio. Sul posto i carabinieri della locale compagnia e da Grottaminarda una squadra dei Vigili del Fuoco con due mezzi, ma al loro arrivo le fiamme era state già spente. Fortunatamente non si registrano feriti ma solo tanto spavento.