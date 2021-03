Guardia nazionale ambientale: controlli ad Ariano Rifiuti ingombranti a cielo aperto e cani alla catena mal custoditi

Scempio rifiuti a Santa Maria a Tuoro e alle spalle della fontana “Carpino della Pila” lungo la statale 90 delle puglie ad Ariano Irpino in località Scarnecchia, interviene la Guardia Nazionale Ambientale.

Il personale del distaccamento arianese, inaugurato solo qualche giorno, già pienamente operativo sul territorio ha effettuato un sopralluogo nelle due zone interessate dal deposito selvaggio di rifiuti ingombranti. Sul posto il responsabile di zona Giuseppe Cocca insieme alle guardie facenti parte dell'associazione che opera a tutela dell'ambiente.

Il monumento di Scarnecchia preso di mira dagli incivili, è uno dei quattro “Carpini”, le Fontane del Re che i viaggiatori incontravano lungo la Strada Regia che da Napoli porta nella terra di Puglia e rappresentano un’importante testimonianza del passato risalente al XVIII secolo, quando Re Carlo III di Borbone volle realizzare una serie di fontane per dissetare i viandanti ed abbeverare i cavalli lungo questo tragitto.

Controlli da parte delle guardie ambientali anche in via Villa Caracciolo, dove è stata segnalata la presenza di un cane mal custodito e legato alla catena. Controlli che proseguiranno anche in altre zone di Ariano, a tutela degli animali.

Il Comune attraverso l'assessore al decoro urbano Carmine Grasso si congratula con i volontari per il prezioso lavoro svolto a tutela della città e dell'ambiente.