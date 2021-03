Vaccinazioni: code e assembramenti davanti al Frangipane Caos e proteste, arrivano i carabinieri

"Siamo in coda da ore e la situazione non si sblocca, di questo passo faremo l'alba." Giornata d'inferno all'ingresso del punto vaccinale del Frangipane ad Ariano Irpino. In coda vi è il personale sanitario, parasanitaro, informatori farmaceutici e oss provenienti da vari centri della provincia.

La protesta è altissima. "Come mai - ci viene detto non si è provveduto a creare un percorso anti assembramento e soprattutto a distribuirci in più strutture. E' una situazione assurda, vergognosa ma soprattutto vi è una mancanza di organizzazione." Sul posto per calmare gli animi e fronteggiare uno stato di tensione assai elevato sono dovuti intervenire i carabinieri.

"Chi ne risponderà - afferma un medico - di questi gravissimi assembramenti e delle relative conseguenze. Ogni sforzo potrebbe essere vanificato da questa giornata folle."

Un ritardo e una situazione di caos che secondo l'Asl sarebbe stata causata da un problema tecnico al server, legato all'invio di sms. Sta di fatto che ora forse non basterà la serata per smaltire l'enorme folla.