Ariano: vandali scatenati in piazza Mazzini La banda di teppistelli colpisce ancora. Residenti esasperati

Hanno colpito ancora e questa volta andando ben oltre. Ennesimo gesto vandalico da parte della banda di teppistelli che da qualche mese agisce indisturbata nel centro della città. E potrebbe essere anche la stessa, protagonista del lancio di uova e palle di ghiaccio qualche settimana fa dalla villa comunale.

Lo fanno per noia. Gli ultimi episodi sono avvenuti tutti nella centralissima via Pasteni tra il distretto sanitario dell'Asl e il comando di Polizia Municipale.

Hanno sfondato una porta antipanico dell'ex sede dell'associazione vita per danneggiare gli interni della struttura, infranto un vetro della vicina scuola elementare e incendiato un contenitore per la raccolta dei rifiuti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e gli operai dell'ufficio tecnico comunale per ripristinare le strutture danneggiate.

Una situazione gravissima che si trascina da tempo senza soluzioni, con gli abitanti costretti anche ad essere anche sbeffeggiati da un manipolo di imbecilli, incuranti anche delle più elementari norme anti covid. E ora misura è davvero colma.

E sarebbe giunto il momento che gli stessi genitori, si facessero un giro la sera in piazza Mazzini per riportare a casa i loro figli appparentemente bravi ragazzi in casa.