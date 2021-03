Auto divorata dalle fiamme a Taurano: si indaga I carabinieri stanno facendo piena luce sull'episodio

I carabinieri stanno facendo piena luce sull'incendio di un'auto avvenuto nella tarda serata di ieri in paese a Taurano. Si tratta di una Lancia Musa. La vettura era parcheggiata lungo la strada. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Baiano che hanno provveduto rispettivamente ad acquisire elementi utili per le indagini e i vigili del fuoco per spegnere le fiamme ed evitare ulteriori conseguenze.