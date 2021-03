Ariano, il vandalismo si sposta ora nei vicoli della città Intervento dei carabinieri in via Donato Anzani

Hanno sfondato una porta di ferro in via Donato Anzani e sradicato un paletto dissuasore in via Mancini, di fronte al cantiere dell'ex Giorgione, lasciandolo poi a centro strada di fronte all'istituto Pia casa. Ad agire una banda composta da 7-8 ragazzini.

"Abbiamo sentito un forte rumore provenire dal soffitto- ci dice ancora impaurita una donna - pensavamo ad un guasto alla caldaia - siamo usciti fuori e proprio in quel momento un gruppo di ragazzini si accingeva a scappare, ridendo come se nulla fosse accaduto. Non ci è rimasto altro da fare, che chiamare i carabinieri."

Solo pochi giorni fa gli atti vandalici in piazza Mazzini, nell'ex sede dell'associazione vita e la scuola elementare.

Una situazione diventata davvero insostenibile. E ora cresce la preoccupazione nei vicoletti di via Donato Anzani e in altre zone della città dove risiedono soprattutto persone anziane.