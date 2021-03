Ariano, incidente a Ponte Gonnella: paura per tre anziani Segnalata la presenza di una terza vettura in sorpasso sulla statale 90 datasi poi alla fuga

E' di cinque feriti, tutti trasportati in ospedale al Frangipane il bilancio di un incidente stradale avvenuto lungo la statale 90 delle puglie all'altezza di Ponte Gonnella, Taverna delle Monache ad Ariano Irpino.

Per cause in corso di accertamento due auto sono uscite fuori strada ostacolate entrambe sembrerebbe, dalla manovra azzardata e indecisa di una terza vettura di colore grigio in sorpasso, così come segnalata alla polizia, che viaggiava in direzione Napoli datasi poi alla fuga.

L'impatto tra le due auto è avvenuto solo ai bordi della carreggiata in corrispondenza di due alberi, dopo aver schivato entrambe il pericolo. Paura per tre anziani di Montaguto di ritorno dalla seconda dose vaccinale che viaggiavano tutti a bordo della fiat panda. Fortunatamente non sono gravi. Sul posto 118 di Savignano e Montecalvo Irpino insieme alla Polizia.

A prestare soccorso ai feriti il sindaco di Montaguto Marcello Zecchino in suo vice Maria Schiavone che era insieme agli anziani e il consigliere comunale di Greci Carmelo Cicchella. Indagini sono in corso per ricostruire la dinamica dell'incidente.