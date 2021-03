In fiamme una Volkswagen, sospetto dolo I carabinieri hanno avviato le indagini

Poco dopo la mezzanotte i Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti a Quadrelle in via Fusaro, nei pressi del campo sportivo, per un incendio che ha interessato una Volkswagen Golf in sosta. Le fiamme che hanno avvolto il veicolo sono state spente dai caschi rossi ed è stata messa in sicurezza l'area circostante. L'incendio è di probabile natura dolosa. Sul posto anche i Carabinieri della Compagnia di Baiano, che hanno provveduto ad acquisire elementi utili per le indagini.