Bimba ingerisce corpo estraneo: intubata e trasferita a Napoli Rapido intervento da parte dei sanitari del pronto soccorso di Ariano Irpino e 118

Si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza per una bimba di due anni giunta al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Ottone Frangipane di Ariano Irpino, dopo aver ingerito un corpo estraneo, con ogni probabilità secondo i medici, frammenti di nocciole.

La piccola dopo le prime cure è stata immediatamente intubata e trasferita d'urgenza in eliambulanza al Santobono di Napoli per essere sottoposta ad una broncoscopia. Soccorsi rapidissimi da parte della centrale operativa del 118 in contatto diretto con le due strutture ospedaliere di Ariano Irpino e Napoli.

A garantire le operazioni di atterraggio e decollo dell'elicottero i Vigili del Fuoco di Grottaminarda insieme alla Polizia Municipale di Ariano Irpino. Gli agenti si sono posizionati nei pressi della rotatoria di via Maddalena per evitare la presenza fastidiosa e irrispettosa di curiosi durante le operazioni di soccorso e di auto in sosta.