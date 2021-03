Smart sbanda e si ribalta: paura per padre e figlio ad Ariano L'incidente sulla statale 90 delle puglie in località Grignano

Stavano percorrendo in due, padre e figlio la statale 90 delle puglie quando improvvisamente la loro auto, una smart è sbandata fino a ribaltarsi su se stessa in una cunetta dopo aver centrato una grossa pietra miliare.

Per i due occupanti un 54enne e un 33enne residenti in località Santa Regina, fortunatamente solo tanto spavento. Entrambi sono rimasti illesi. Sul posto pochi secondi dopo l'incidente si è trovata una pattuglia con tre carabinieri a bordo non di Ariano, di ritorno dalle vaccinazioni al Frangipane.

E' grazie al loro prezioso intervento se si è evitato il peggio. Poco dopo è giunta la polizia municipale con il maresciallo Alessandro Rossi e la collega Mara De Michele per effettuare i rilievi e stabilire la dinamica esatta dell'incidente, sembrerebbe a detta degli occupanti, causata dal passaggio improvviso di un animale. In supporto ai vigili urbani per garantire la viabilità anche una volante del locale commissariato di polizia.