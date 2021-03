Petizione contro Ariano ad opera di un folle: si indaga Gli inquirenti hanno informato dell'accaduto la Procura di Benevento per fare piena luce

Una petizione contro la città di Ariano Irpino, ad opera di un folle diventata in poco tempo virale e sulla quale sta ora indagando la Polizia diretta dal vice questore Maria Felicia Salerno. A segnalarla alle forze dell'ordine sono stati in tanti. Gli inquirenti che hanno informato dell'accaduto la Procura di Benevento stanno cercando di risalire all'autore e al computer dal quale è partita la squallida e grave azione. L'ideatore che ha indirizzato la petizione al presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si è firmato con un nome e cognome. La polizia sta acquisendo tutti gli elementi utili e necessari per verifare se si tratti di un account vero e se abbia usato un profilo falso.

Questo il contenuto del messaggio fatto circolare in rete: "Ariano Irpino ha rotto il c.... Da quando è iniziato il Covid, non fanno altro che cacciare focolai. Visto che sono sempre loro, propongo di bombardare questo paese o se ciò è troppo cmplesso, almeno bannarlo dalla Campania."

Una vicenda davvero squallida e di pessimo gusto che ha turbato e non poco l'opinione pubblica e sulla quale si spera che possa la magistratura possa fare al più presto piena luce.