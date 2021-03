Vittime Covid, anche all'Asl di Avellino bandiere a mezz'asta Nelle ultime 24 altre due vittime, un 61 enne di Ariano irpino e una 81enne di Lioni

Bandiere a mezz’asta ad Avellino, presso la sede dell’Asl in via degli Imbimbo, in occasione della prima Giornata nazionale in memoria delle vittime del covid. L’Azienda Sanitaria Locale ricorda le vittime dell’epidemia, tra medici, personale sanitario e semplici cittadini, che hanno pagato con la vita il prezzo dell’emergenza sanitaria.

Intanto nella giornata di ieri il covid si è portato via un 61 enne di Ariano irpino, mentre nella notte è deceduta una 81enne di Lioni ricoverata in Medicina Covid. Nella giornata di ieri è stata dimessa dall’Area Covid una 69enne di Teora.

Attualmente presso il P.O. “Frangipane” di Ariano Irpino risultano ricoverati 4 pazienti ( su 7 posti letto) in Terapia Intensiva, 23 pazienti in Area Covid, di cui 13 (su 16 posti letto) in Medicina e 10 (su 10 posti letto) in Sub Intensiva. 12 (su 12 posti letto) in Medicina COVID.