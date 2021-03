Allevava 11 agnelli senza autorizzazione: allevatore nei guai I carabinieri di Ariano Irpino hanno svolto gli accertamenti insieme al servizio veterinario Asl

I carabinieri della stazione di Ariano Irpino hanno denunciato il titolare di un’azienda agricola inattiva da anni, ritenuto responsabile di “Esercizio abusivo della professione” e “Ricettazione”. L’accesso ispettivo svolto unitamente a personale del servizio veterinario dell’Asl di Ariano Irpino, ha permesso di riscontrare che il predetto esercitava abusivamente l’attività di allevatore: all’interno di un ricovero adibito ad allevamento, venivano detenuti 11 agnelli non dotati di marchio auricolare né censiti ed in assenza dei previsti controlli sanitari da parte dell’organo competente. Inoltre, opportunamente interpellato, l’uomo non è stato in grado di dimostrare il legittimo acquisto e possesso degli animali. Il bestiame è stato sequestrato e a carico dell’allevatore è scattato il deferimento in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Benevento.