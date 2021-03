Troppe siringhe a terra nel rione Martiri ad Ariano: ora basta L'appello dei residenti: "Siamo stanchi, qualcuno intervenga"

"Troppe siringhe a terra nelle vicinanze della chiesa di Santa Maria dei Martiri. Ora basta, qualcuno intervenga e metta fine a questa grave situazione.

Non bastava stare chiusi in casa, ci state costringendo a tenere i bambini chiusi dentro ora non solo per il Covid, ma anche per la droga." E' l'appello disperato che arriva dagli abitanti del popoloso quartiere Martiri. Un argomento già riportato dalla stampa nei giorni scorsi.

Le famiglie sono preoccupate. Sembrava in un primo momento un episodio isolato, ma la situazione invece sta dilagando. Dal campetto della scuola elementare alle adiacenze di alcune palazzine e scalette. "Abbiamo chiamato anche la polizia municipale - ci dice un residente - ci è stato detto di non toccarle essendo rifiuti speciali. Ma questo è evidente che non può bastare.

E' una situazione che va risolta. Rivolgiamo un appello alle forze dell'ordine ad intervenire con le maniere forti. Siamo un quartiere sano e fatto di gente perbene. La droga non ci appartiene."