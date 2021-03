Si incendia canna fumaria: intervengono i vigili del fuoco Ariano: Fortunatamente nessun danno a persone o cose

Si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco nel popoloso rione Cardito a causa dell'incendio di una canna fumaria in un'abitazione.

E' successo nei pressi di un campetto polivalente di fronte all'ingresso di rione Cappelluzzo Fortunatamente non si sono registrate conseguenze a persone o danni all'interno dell'abitazione.

Sul posto due squadre dei vigili del fuoco giunte dalla sede di via Variante ad Ariano e dal distaccamento di Grottaminarda. In pochi minuti grazie al prezioso intervento dei caschi rossi ogni pericolo è stato scongiurato e la situazione è tornata alla normalità. Non è la prima volta che in questa stecca di abitazioni accade un incendio simile.