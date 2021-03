Si lancia dal balcone per sfuggire ai controlli antidroga Blitz rocambolesco a San Sossio Baronia

Si è lanciato dal balcone all'arrivo dei carabinieri e delle unità cinofile per sfuggire ai controlli antidroga. E' accaduto a San Sossio Baronia in Irpinia. Un blitz movimentato che ha rischiato di finire in tragedia. In ospedale al Frangipane di Ariano Irpino, piantonato dai carabinieri, è finito un cittadino marocchino di 47 anni, residente nel centro storico del comune della Baronia. L'uomo è stato sottoposto ad una serie di esami e successivamente vista la gravità della situazione trasferito al Moscati di Avellino dove si trova attualmente ricoverato, anche qui piantonato dai carabinieri.