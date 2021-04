Sbanda e muore sulla Statale, addio al professore Colicchio Tragedia a Vallata. Augusto Colicchio avava 59 anni

Sbanda e si schianta in auto, addio al professore Augusto Colicchio, morto ieri in una tragico incidente stradale in Valle Ufita. Il dramma si è consumato nel comune di Vallata, in via Vallocastello sulla EX SS91, dove Colicchio, per cause in corso d'accertamento, ha improvvisamente perso il controllo dell'auto, sbandando e finendo contro il guard rail. Purtroppo per il conducente non vi è stato nulla da fare. Inutili i soccorsi.

Stando a quanto si apprende, l'uomo sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava alla guida. Le prime ricostruzioni dell'accaduto, infatti, affermano che l'uomo non sarebbe morto a seguito dell’impatto dell’auto contro il guardrail, ma avrebbe accusato un malore, a causa del quale avrebbe perso il controllo dell'auto. Sono in corso gli accertamenti per fare piena luce sul tragico sinistro. La notizia della morte del professore intanto si è rapidamente diffusa nei comuni del comprensorio. Tanti i messaggi che stanno scorrendo sul social network, per ricordare lo stimato e apprezzato docente.