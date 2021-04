Scontro frontale tra un'auto e un trattore: grave anziano E' accaduto questa mattina sulla Statale tra il territorio di Monteforte Irpino e Baiano

I Vigili del Fuoco di Avellino sono intervenuti sulla Statale 7, nel territorio del comune di Mugnano Del Cardinale, al Km.65.300, per un incidente stradale che ha visto coinvolta un'autovettura ed un trattore. Nel violento impatto il mezzo agricolo si ribaltava e l'uomo alla guida di 69 anni anni, originario di Baiano, è rimasto incastrato sotto il mezzo. Dopo averlo liberato, è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Durante le operazioni di soccorso la Statale è rimasta chiusa al traffico.