Sfiorata la tragedia nel giorno di sabato santo ad Ariano Crolla un grosso albero in via Fontananuova alle spalle dello stadio e altri restano inclinati

Poteva essere davvero una tragedia nel giorno di sabato santo, alla vigilia di Pasqua ad Ariano Irpino. Un pioppo di grosse dimensione è caduto improvvisamente, fino a rovesciarsi verso via Fontananuova. E' successo ad Ariano Irpino a ridosso dello stadio Silvio Renzulli. Fortuna ha voluto che il crollo è avvenuto all'alba. Erano circa le cinque del mattino, quando i residenti hanno udito un forte tonfo.

L'albero si è schiantato contro un cavo fino ad invadere la stradina che porta alla sede dell'azienda speciale consortile politiche sociali ambito territoriale A1. Struttura solitamente frequentata da utenti che si rivolgono al piano di zona sociale e operatori. Immaginate che cosa sarebbe potuto accadere se il distacco fosse avvenuto in pieno giorno o addirittura in un periodo scolastico in presenza, essendo la stradina alberata e avvolta dalla vegetazione solitamente attraversata da studenti diretti o provenienti dal liceo Parzanese.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda i quali hanno messo in sicurezza l'area, riscontrando la presenza di diversi alberi attualmente molto inclinati verso valle e a rischio crollo. Caso ora seguito dalla polizia municipale che ha transennato la zona e dall'area tecnica del Comune.

La stradina porta anche ad alcune abitazioni situate a ridosso dello stadio, da anni alla prese con allagamenti e smottamenti. Un crollo di quelli annunciati, quello della notte scorsa.

Da anni Mario Squarcio, un residente di via Fontananuova ha sollecitato il comune ad adottare provvedimenti urgenti. In pericolo ci sono due abitazioni di privati, la stessa palestra del liceo e la struttura dell'antenna sociale. Quegli alberi potrebbero cadere da un momento all'altro. Oggi fortunatamente è andata bene mai i miracoli non avvengono sempre.