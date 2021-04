Scontro tra un trattore e un'auto: muore 69enne L'uomo è rimasto schiacciato dal mezzo che guidava

E' deceduto in ospedale il 69enne di Baiano che questa mattina è rimasto coinvolto in un tragico incidente. L'uomo era alla guida del suo trattore, quando, per cause ancora da accertare, si è schiantato contro un'auto. L'incidente è avvenuto sulla Statale 7, nel territorio del comune di Mugnano Del Cardinale, al Km.65.300.

Nel violento impatto il mezzo agricolo si è ribaltato e l'uomo è rimasto incastrato sotto il mezzo. I vigili del fuoco di Avellino sono intervenuti sul posto e dopo averlo liberato, è stato affidato ai sanitari del 118 intervenuti, i quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino. I veicoli incidentati sono stati messi in sicurezza. Durante le operazioni di soccorso la Statale è rimasta chiusa al traffico. Sul posto anchei carabinieri della compagnia di Baiano.