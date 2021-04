Interrotto un pic nic e chiusa una struttura ricettiva La polizia non concede sconti ad Ariano

E' stato un fuggi fuggi generale ovunque in Campania, soprattutto nelle zone costiere all'arrivo delle forze dell'ordine. C'è chi l'ha fatta franca e chi invece è incappato nella rete dei controlli.

In Irpinia ad Ariano è stato interrotto un pic nic in aperta campagna e un pranzo di pasquetta con più persone all'interno di una struttura ricettiva. La polizia non ha concesso sconti. Locale chiuso e tutti sanzionati.

I carabinieri hanno presidiato i campetti di calcio e passato ai raggi x i rioni più frequentati da giovani. Diverse le persone identificate. Controlli scrupolosi anche da parte della Guardia di Finanza e Polizia Municipale. Un'attività di prevenzione che non cesserà minimamente in tutto il periodo di zona rossa fino al termine dell'emergenza Covid-19.