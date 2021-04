Ariano: furto in abitazione nonostante i mega controlli Ladri in azione nel popoloso Rione Martiri

Da un lato i controlli straordinari che ad Ariano Irpino hanno visto impegnati anche oggi le squadre di rinforzo della compagnia di intervento operativo, Cio, del 10° reggimento carabinieri Campania di Napoli, tuttora in atto lungo la statale 90 delle puglie e dall’altro l'incubo furti nelle abitazioni rimasti finora tutti impuniti.

L’ultimo in ordine di tempo è stato scoperto nella mattinata di oggi nel popoloso rione Martiri, ma potrebbe essere stato commesso forse nei giorni scorsi.

Ignoti, dopo aver forzato la porta d’ingresso, si sono introdotti in una casa rimasta momentaneamente incustodita a causa dell’assenza della proprietaria ricoverata in ospedale. Hanno fatto razzia di oggetti e denaro, da quantificare, prelevato in un cassetto e frutto di risparmi.

Sul posto allertata dai familiari della malcapitata, si è portata una volante del locale commissariato di Polizia, per avviare le relative indagini. Ad agire con ogni probabilità, qualcuno che era a ben informato dell’assenza della donna in casa. Particolare quest'ultimo ancora più squallido.

Sta di fatto, che anche in questa circostanza così come avvenuto a Villa Caracciolo, Torana, Santa Barbara, Loreto, Serra, Patierno, dei ladri nessuna traccia.