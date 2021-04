Si reca in municipio, consegna una lettera e poi si accoltella Tragico gesto di un 80enne in Irpinia, salvo grazie all'intervento dei carabinieri

Si è recato in municipio per consegnare una lettera nella quale annunciava la volontà di farla finita, scusandosi con tutti per il suo gesto e una volta uscito all'esterno si è inferto più di una coltellata non riuscendo fortunatamente nell'intento. Protagonista un 80enne a Villamaina in provincia di Avellino.

L'anziano è salvo grazie all'arrivo immediato dei carabinieri che tra non poche difficoltà sono riusciti a farlo desistere sottraendogli il coltello dalle mani. All'arrivo dei militari l'uomo ha tentato anche di disarmare uno di loro per impossessarsi della pistola e farla finita. E' stato poi soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale. Le sue condizioni non serebbero gravi. Sconcerto nel piccolo comune irpino dove l'uomo, persona perbene è conosciuto e ben voluto da tutti.

Forse una richiesta di aiuto alle istituzioni o un gesto dettato da un momento di solitudine legato anche al dramma della pandemia. Non si conoscono i motivi che hanno spinto il pensionato a compiere un gesto simile.