43enne trovato morto in casa, sospetta overdose L'immobile è stato sequestrato per accertamenti

Dramma in nottata, all’interno di un’abitazione di Calabritto. Un 43enne è stato trovato morto in casa per sospetta overdose. L’uomo era privo di vita, quando sono arrivati i soccorsi del 118 e i Carabinieri della Compagnia di Montella Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, l’immobile è stato sequestrato e la salma traslata all’obitorio del “Moscati” di Avellino. Indagini sono in corso.