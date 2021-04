Stufa a pellet a 250 euro, truffata una donna di Carife I carabinieri denunciano due uomini del posto

I carabinieri della stazione di Ariano Irpino hanno denunciato due uomini di Carife ritenuti responsabili di truffa. L’indagine prende spunto dalla denuncia sporta da una signora del posto che, in cerca di un buon affare, veniva attratta da un annuncio per la vendita di una stufa a pellet, pubblicato su un sito internet: considerato l’ottimo prezzo, non esitava a contattare l’inserzionista, sia per avere maggiori chiarimenti sul prodotto sia per ridurre al minimo il suo dubbio che potesse trattarsi di una truffa.

Venivano così fornite dettagliate spiegazioni che conquistavano la fiducia dell’interessata la quale non esitava ad effettuare il pagamento di 250 euro mediante ricarica su carta prepagata. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore si rendeva irreperibile sui contatti forniti, omettendo la consegna della stufa.

Con una serie di accertamenti i carabinieri sono risaliti all’identità dei presunti responsabili per i quali è scattato il deferimento in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria.