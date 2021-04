Autocisterna carica d'ossigeno si ribalta: Caos sul Raccordo Disagi sull'Avellino-Salerno. Sul posto Polstrada e Carabinieri

Autocisterna carica d'ossigeno si ribalta sul Raccordo, code e disagi sull'Avellino-Salerno. Resta chiuso al traffico lo svincolo di accesso al Raccordo in attesa della messa in sicurezza della zona. Sul posto tempestivo l'arrivo di più voltanti della polstrada, coordinate dal comandate Petriccione, e gazzelle dei carabineri delle compagnie di Avellino e Solofra. Gli angeli e militari hanno provveduto a bloccare il traffico in entrambi i sensi di marcia, per evitare pericoli. Ma da stamane, nell'orario di punta per il transito dei pendolari, si sono già formate lunghe code di auto.

Il sinistro è avvenuto alle 7 nel tratto che va da Serino verso Atripalda al Km. 26,600, per un incidente stradale che ha visto coinvolta la sola autocisterna che trasporta ossigeno liquido. Il conducente ed il suo accompagnatore sono rimasti feriti e sono stati affidati ai sanitari del 118 intervenuti I quali ne disponevano il trasporto presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. Al momento entrambi le corsie sono chiuse al traffico.