Tragedia nei campi, 51enne muore schiacciato dal trattore E' successo nel pomeriggio a Paternopoli

Durante la giornata di oggi primo maggio si sono verificati due incidenti agricoli che hanno visto coinvolti altrettanti trattori. Il primo intorno alle ore 12'00 a Caposele. L'uomo alla guida è rimasto ferito ed è stato portato dai sanitari del 118 presso l'ospedale di Sant'Angelo Dei Lombardi, da dove in eliambulanza è stato trasportato presso il parcheggio dello stadio Partenio e subito trasferito presso l'ospedale Moscati di Avellino per le cure del caso. La squadra del distaccamento di Lioni e una della sede centrale di Avellino hanno assicurato l'assistenza al velivolo in atterraggio e decollo.

Il secondo intervento è stato effettuato dalla squadra del distaccamento di Grottaminarda a Paternopoli in contrada Cerreto. In questo caso nonostante il tempestivo intervento, l'uomo alla guida di 51 anni originario del posto, è deceduto.