Videogiochi a 110 euro: la truffa on line Denunciato un 25enne di Vercelli. Le indagini della compagnia carabinieri di Montella

I Carabinieri della Stazione di Montella hanno denunciato alla competente Autorità Giudiziaria un 25enne della provincia di Vercelli, ritenuto responsabile di truffa.

A cadere nella sua trappola un uomo del posto che, in cerca di un buon affare, veniva attratto dal prezzo oltremodo conveniente di una nota console per videogiochi in vendita on-line: ignaro del raggiro in cui sarebbe incappato, effettuava il pagamento di 110 euro mediante bonifico bancario. Ma, ricevuta la somma pattuita, il fittizio venditore ometteva la consegna della console e si rendeva irreperibile.

Attraverso una serie di accertamenti i carabinieri sono riusciti ad identificare il presunto malfattore per il quale, alla luce delle evidenze emerse, è scattata la denuncia in stato di libertà.