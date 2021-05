Scuola modulare a Pratola Serra: 19 indagati i carabinieri di Mirabella hanno notificato la conclusione delle indagini

I carabinieri della compagnia di Mirabella Eclano hanno notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari nei confronti di 19 persone, indagate, a vario titolo, per i reati di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale, abuso d'ufficio, turbata libertà degli incanti e peculato, in concorso e continuati. L'indagine, diretta e coordinata da questa Procura della Repubblica, ha riguardato, nello specifico, la procedura di gara che ha portato all'affidamento ad una ditta del salernitano del servizio di fornitura a noleggio di una struttura modulare prefabbricata da adibire ad uso scolastico in località Pioppi del Comune di Pratola Serra, essendo la sede principale dell'Istituto Comprensivo "Bergamino" soggetta a lavori di riqualificazione e consolidamento.

Tale struttura veniva poi acquisita dal Comune attraverso una procedura conclusa con la stipula di un contratto di disponibilità, con riferimento al quale, secondo la provvisoria prospettazione accusatoria, emergevano molteplici profili di illegittimità.