Fiamme in una gioielleria, in azione i caschi rossi L'incendio all'alba

Intorno alle 6:30 di stamattina la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda è intervenuta a Gesualdo, in via Campo San Leonardo Superiore, per un incendio che si è sviluppato all’interno di un esercizio commerciale del posto. Le fiamme che hanno interessato una parte dei locali sono state spente mettendo in sicurezza la struttura.