Travolto da un macchinario: muore 34enne in un panificio La tragedia a Guardia Lombardi

Incidente sul lavoro: muore un giovane di 34 anni. L’incidente si è verificato verso mezzogiorno all’interno di un panificio di Guardia Lombardi nella zona Frassino.

Secondo una prima ricostruzione, il 34enne (di origini romene e residente in Spagna), dipendente di una ditta esterna, sarebbe stato travolto da un pesante macchinario che stava installando. Inutili i soccorsi per il giovane. Ma la dinamcia resta ancora poco chiara e sulla quale stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi. La salma del giovane operaio è stata trasferita all’obitorio di Avellino, in attesa dell’esame autoptico, che sarà eseguito con molta probabilità nella giornata di domani.

Si tratta del secondo incidente sul lavoro nel giro di 48 ore, l’altro ieri nel cantiere della realizzazione dell'Alta Capacità, un operaio 38enne è rimasto gravemente ferito.