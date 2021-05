Assalto in gioielleria con mazze di ferro: il video choc Avellino. Colpo nella notte nella gioielleria Antico Scrigno. Caccia a 5 banditi

Assalto con mazze di ferro in piena notte nella gioielleria “Antico Scrigno” ad Avellino, a corso Europa. Sono bastati pochi minuti a cinque banditi con volto coperto, per svaligiare la gioielleria in pieno centro città. I malviventi hanno fatto irruzione nel negozio alle 3.15 con il volto completamente travisato, torce sulla testa e spranghe in pugno. Forzato l’ingresso, come mostrano le immagini (videoservizio realizzato dal collega Orlando Matarazzo, ndr), i banditi hanno mandato in frantumi tutte le vetrine, che custodivano gioielli, per portare via rapidamente ogni prezioso. Brillanti, orologi griffati, collane, gioielli di noti brand, pietre preziose tutto è stato rubato rapidamente in una azione fulminea, degna di una banda specializzata. Si è trattato di un colpo pianificato nei minimi dettagli. Non è servito l’allarme antifurto scattato subito, con l’arrivo della vigilanza privata e dei carabinieri. Il commando è stato rapidissimo nel mettere a segno il furto, che si è consumato in una manciata di minuti, per poi sparire.

I cinque malviventi sono arrivati a bordo di una Opel Corsa, di colore blu scuro, e hanno caricato la refurtiva in grossi contenitori di plastica, delle ceste, per poi dileguarsi. Proprio i filmati della videosorveglianza del negozio e della zona sono ora al vaglio dei Carabinieri del comando provinciale di Avellino.

Si tratta di immagini particolarmente dettagliate, che mostrano tutta la sequenza del furto e che potrebbero tornare utili per identificare i componenti del commando. I ladri hanno provato anche a forzare, inutilmente, la cassaforte. Prima di andare via, i banditi hanno portato con loro il registratore di cassa decidendo di prendere un grosso portaombrelli griffato, dove hanno sistemato tutti i preziosi, prima raccolti nei vari bidoni e ceste di plastica. Le indagini dei Carabinieri sono in corso. L’attività commerciale era stata già oggetto di attenzioni indesiderate dei banditi nell’ottobre del 2013. I ladri, all’epoca, riuscirono a trafugare un ricco bottino per oltre centomila euro.