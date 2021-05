Precipita in un burrone a Verteglia, anziano messo in salvo A Montella sono intervenuti gli uomini del soccorso alpino

l Soccorso Alpino e Speleologico della Campania è intervenuto oggi, su richiesta della centrale operativa 118 di Avellino, per un intervento di soccorso in località Barrizulo, nel comune di Montella, in area impervia dell’altopiano di “Verteglia”. Un uomo di 82 anni, insieme al figlio 58enne questa mattina si erano allontanati per una passeggiata. L'82 enne originario del posto, è precipitato in un dirupo riportando un importante trauma ad un arto superiore e ad un arto inferiore. Fortunatamente i familiari presenti con lui sono riusciti ad effettuare una chiamata di emergenza al 118, che ha smistato l’allarme al Soccorso Alpino e Speleologico.

La prima squadra del CNSAS ha trasportato a bordo del fuoristrada anche l’equipaggio dell’ambulanza 118 di Montella, impossibilitato a proseguire proprio a causa dell’impervietà del luogo. Giunti sul posto i nostri tecnici hanno accompagnato ed assistito infermiere e medico del 118, che assieme al personale CNSAS hanno stabilizzato ed imbarellato il paziente. Le condizioni critiche hanno reso necessario l’intervento dell’elisoccorso 118 di Salerno. L’uomo è stato quindi trasportato in una zona vicina per permettere che il paziente fosse imbarcato a bordo dell'elicottero. Ad agevolare le operazioni i carabinieri della compagnia di Montella e le guardie zoofile.