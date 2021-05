Ariano: i cinghiali si avvicinano al centro abitato Incidente in via Loreto, danneggiata l'auto di una donna

In una via Loreto riaperta al traffico dopo lunghi mesi, in cui la terra continua a franare, ci mancavano solo i cingliali. Per i residenti e gli automobilisti in transito c'è un nuovo pericolo in agguato. E c'è chi come una donna del luogo ha già subito danni alla propria auto a causa della presenza di questi animali. Un problema più volte segnalato non molto distante da qui, sulla Variante, lungo la trafficata statale 90 delle puglie. Dell'accaduto sono stati anche informati i carabinieri, giunti sul posto dopo l'ultimo incidente. Tracce della presenza di cinghiali sono presenti nelle varie proprietà della zona di Loreto. E non siamo poi così distanti dal borgo antico della città in via Anzani. Soluzioni per evitare situazioni più pericolose al momeno, nessuna. Nei giorni scorsi alcuni abitanti hanno interessato della problematica li Guardie Nazionali Ambientali.