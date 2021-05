Folgorato da una scarica elettrica: grave 41enne L'uomo di Roccabascerana stava effettuando dei lavori ad Avella

Ancora un incidente sul lavoro. Un operaio 41enne di Rocabascerana si trova ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Nola, L’uomo, dipendente di una ditta Enel, era impegnato nei lavori di sistemazioni di illuminazioni di via Tora, ad Avella, quando è stato colpito da una scarica elettrica. L’operaio, aveva quasi terminato l’operazione di sostituzione di un apparato di un pilone elettrico, quando la scarica elettrica lo ha fatto precipitare da una scala a circa 5 metri di altezza. A dare l’allarme i suoi colleghi che hanno chiamato il 118. Trasportato all’ospedale di Nola, ora è in gravi condizioni. Sul luogo dell’incidente i carabinieri della locale stazione che hanno avviato le indagini.