Schianto nella rotatoria: due auto coinvolte e un ferito Paura all'altezza del bar 60 a Flumeri luno la fondo valle

Schianto all'interno della rotatoria Bar 60 lungo la fondo valle ufita a Flumeri. Per cause in corso di accertamento una fiat tipo condotta da un anziano si è scontrata contro un'audi che proveniva dalla Baronia e viaggiava in direzione Grottaminarda. Ad avere la peggio il conducente della prima vettura, soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in ospedale al Frangipane. Sul posto sono immediatamente intervenuto i vigili del fuoco del distaccamento di Grottaminarda. Paura ma fortunatamnete sembrerebbe che le condizioni della persona rimasta ferita non serebbero gravi.